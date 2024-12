Sorrento-Giugliano 3-0: costieri al quarto posto, il tabellino Barilari: "Vorrei far entrare tutti, portieri di riserva compresi perché questi ragazzi lo meritano"

Cuccurullo e Di Somma al 13' e al 17', Musso a 11 dal termine: tris del Sorrento sul Giugliano e i costieri volano al quarto posto della classifica con la vittoria nel derby campano contro i tigrotti. "Volevamo fortissimamente vincere, abbiamo cambiato sistema e i ragazzi hanno messo in pratica tutto quello che era stato provato perché sono calciatori che danno estrema disponibilità. - ha affermato il tecnico del Sorrento Barilari - Abbiamo cercato di non dare punti di riferimento al Giugliano e ci siamo riusciti, poi quando siamo andati un po’ in sofferenza è stato determinante l’ingesso di Musso. Vorrei far entrare tutti, portieri di riserva compresi perché questi ragazzi lo meritano”. "Il compito di noi collaboratori è quello di provare a proporre sempre esercitazioni che coinvolgono il gruppo e di provare a stare vicino a questo ragazzi giovani che in molti casi sono lontani da casa e muovono i primi passi": ha aggiunto il vice allenatore Trovarelli.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciassettesima Giornata

Sorrento - Giugliano 3-0

Marcatori: 13' pt Cuccurullo, 17' pt Di Somma, 34' st Musso

Sorrento (4-3–1-2): Del Sorbo; Todisco, Di Somma, Blondett, Carotenuto; Cangianiello, De Francesco (42' st Lops), Cuccurullo (42' st Riccardi); Colangiuli (16' st Musso); Guadagni (42' st Cadili), Bolsius (31' st Scala). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Colombini, Russo, Polidori, M.Esposito, D. Esposito

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, La Vardera (1' st Oyewale); Celeghin, Maselli (29' pt De Rosa), Giorgione (31' st Njambe); Masala (12' st Ciuferri), Padula (12' st De Paoli), Balde. All. Bertotto. A disp. Barosi, Iardino, Scaravilli, Minelli, Peluso, Nuredini, D’Agostino

Arbitro: Zago

Ammoniti: Caldore (G), De Francesco (S), Cuccurullo (S), Carotenuto (S)

Recupero: 2' pt, 4' st