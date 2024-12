Napoli Basket: 10 gare, 10 sconfitte. Vince la Reggiana (76-84) Coach Valli: "C’è frustrazione ed un problema nervoso, ma possiamo andare avanti"

Il Napoli Basket rimedia la decima sconfitta in dieci gare di campionato. La UnaHotels Reggio Emilia passa al Fruit Village Arena con il risultato di 76-84 e prosegue l'incubo stagionale per gli azzurri di coach Giorgio Valli. Due gare e due sconfitte anche con il nuovo tecnico. "Credo che il lavoro paghi, è una squadra che ora perde pochi palloni, abbiamo sbagliato ancora tanti tiri da sotto un po’ per la fisicità di Reggio, che è abituata anche a competizioni europee, sia per un pizzico di talento che non abbiamo. Non voglio che passi il messaggio che è tutto da buttare via, altrimenti è inutile star qui a parlare, e lo dico perché lo penso veramente. C’è frustrazione ed un problema nervoso, ma possiamo andare avanti": così Giorgio Valli al termine del match.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Decima Giornata

Napoli Basket - UnaHotels Reggio Emilia 76-84

Napoli: Bentil 20, Treier 17, Pangos 11, Woldetensae 10, De Nicolao 8, Totè 5, Copeland 3, Manning Jr. 2, Fiodo, Mabor ne. All. Valli