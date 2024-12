Napoli Basket: riecco anche Pullen. Risoluzione con Copeland "Voglio ringraziare la società e i tifosi per avermi voluto e riportato a Napoli"

Dopo Tomislav Zubcic il Napoli Basket punta anche sul ritorno di Jacob Pullen per la missione salvezza. L'esterno dell'Illinois ha risolto il contratto con la Tezenis Verona in Serie A2 per tornare in azzurro: "Prima di tutto voglio ringraziare la società ed i tifosi per avermi voluto e riportato a Napoli, sono felice di tornare e combattere fino all’ultima partita per dimostrare che Napoli è un posto per vincere. Forza Napoli", così Pullen ai canali ufficiali social del club. Il Napoli Basket ha ufficializzato anche la risoluzione del contratto con Zach Copeland. "La società azzurra ringrazia Zach per la professionalità dimostrata in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro sia a livello personale che professionale".

Il comunicato ufficiale della società partenopea

"La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta americano Jacob Pullen. La guardia/play di 184cm è nato a Maywood (Illinois - USA) il 10 Novembre 1989. Jacob Pullen è stato tra i protagonisti della scorsa stagione in maglia azzurra culminata con la vittoria della Coppa Italia a Torino dove ha realizzato il canestro decisivo nella finalissima vinta contro l’Olimpia Milano.

Con il Napoli Basket nello scorso campionato di Serie A, ha realizzato la media di 14,5 punti a gara. In questo scorcio di stagione Pullen ha giocato in serie A2 con la Scaligera Tezenis Verona dove in 16 gare sin qui disputate ha la media di 17,5 punti realizzati a partita, con la percentuale del 34 per cento nel tiro da 3".