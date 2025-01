Sorrento ko con il Potenza (0-2): il tabellino Un gol per tempo, in avvio delle frazioni per il successo dei lucani sui costieri

Il gol di Felippe, il raddoppio con Caturano su rigore: una rete per tempo, in avvio delle frazioni per il 2-0 Potenza sul Sorrento nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C. Sconfitta per i costieri, conferma del valore di classifica per i lucani.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Sorrento - Potenza 0-2

Marcatori: 4' pt Felippe, 3' st rig. Caturano

Sorrento (4-3-1-2) Del Sorbo, Carotenuto (dal 35′ s.t. Biagetti), Blondett, Carillo, Panico (dal 27′ s.t. Panico); Cangianiello, Matera, Cuccurullo (dal 27′ s.t. Riccardi); Scala (dal 1′ s.t. Guadagni); Bolsius, Polidori (dal 1′ s.t. Musso). All. Barilari. A disp. Albertazzi, Harrasser, Vitiello, Fusco, Colangiuli, Palella, Russo, Esposito

Potenza (4-3-3) Alastra; Riggio, Sciacca, Verrengia, Burgio; Castorani, Felippe (dal 27′ s.t. Selleri), Erradi (dal 21′ s.t. Siatounis); Rosafio (dal 27′ s.t. Ferro), Caturano, Schimmenti. All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Galiano, Milesi, Mazzeo, Mazzocchi, Rillo, Landi

Arbitro: Burlando di Genova

Ammoniti: Carillo (S), Matera (S), Sciacca (P), Burgio (P), Erradi (P)

Recupero: 4′ p.t., 4’ s.t.