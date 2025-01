Napoli Basket: prima vittoria in trasferta, Treviso ko 78-90 Continuità azzurra preziosa in chiave salvezza: 25 punti per Erick Green

Primo successo esterno e continuità per il Napoli Basket che ha superato la Nutribullet Treviso con il risultato di 78-90 nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Sono 25 i punti di Green con i 16 di Totè e i 15 di Zubcic. In doppia cifra anche Pangos con 11 punti. "Siamo davvero molto felici. Abbiamo vinto di squadra facendo bene in attacco, ma finalmente soprattutto in difesa. - ha spiegato il coach della squadra azzurra Valli - Questa vittoria è una piccola scintilla che deve portarci a proseguire su questa strada. Sono contento perché abbiamo tolto l’ultimo zero, quello delle vittorie in trasferta. Ci tenevamo parecchio ed abbiamo lavorato duro, i ragazzi ci hanno creduto tantissimo anche se siamo partiti un po’ meccanici e paurosi. Abbiamo scoperto, grazie alla difesa, che potevamo essere lì piano piano e ci abbiamo creduto, vincendo gli ultimi tre quarti. Tutta la squadra ha contribuito a questo successo e solo con la squadra si può parlare di salvezza. La cosa importante è il dato delle palle perse che stiamo continuando a ridurre e abbiamo costretto loro a perderne 20. È chiaro che non ci si illude, ma ci portiamo a casa questi due punti e da martedì si continua a lavorare".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciassettesima Giornata

Nutribullet Treviso - Napoli Basket 78-90

Parziali: 25-17, 17-24, 19-26, 17-23

Treviso: Mascolo 4, Bowman 15, Olisevicius 18, Caroline 20, Paulicap 5, Harrison 3, Torresani, Mazzola 8 (1-1, 2-2), Mezzanotte, Pellegrino, Macura, De Marchi ne. All. Vitucci

Napoli: Pangos 11, Green 25, Woldetensae 3, Zubcic 15, Totè 16, Pullen 8, Treier 7, De Nicolao 5, Saccoccia, Mabor. All. Valli

Arbitri: Attard, Paglialunga, Valleriani