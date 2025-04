Nappi: De Luca organizza "ultima cena" della maggioranza Così il capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania

"In pieno clima pasquale, Vincenzo De Luca, con la consueta ‘elevata’ considerazione di sé stesso, ha convocato la sua personale ‘ultima cena’, a cui naturalmente non si sono sottratti Pd e sinistre varie. Non sappiamo di cosa parleranno, ma di una cosa siamo certi: non si limiteranno a condividere pane e vino". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.