Il Sorrento passa al "Liguori": 2-0 sulla Turris, il tabellino Cangianiello al 53', Musso al 79' per la vittoria dei costieri sui corallini

Il Sorrento batte la Turris al "Liguori". Finale di 2-0 per i costieri con le reti di Cangianiello al 53' e di Musso al 79'. Corallini ancora ko e domenica la squadra biancorossa sarà ospite dell'Avellino, vincente a Latina con il risultato di 3-0.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiquattresima Giornata

Turris - Sorrento 0-2

Marcatori: 53' Cangianiello, 79' Musso

Turris (4-3-3): Iuliano; Boli, Esempio, Desiato, Parodi; Morrone (80’ Pisacane), Castellano, Pugliese (61’ Sabatino); Giannone, Porro, Nocerino (61' Armiento). All. Forziati. A disp. Fallani, Suppa, Cavallaro, Giglio, Casacchia, Imparato

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Colombini (46’ Panico); Cangianiello (82’ Riccardi), Matera, Cuccurullo; Guadagni (76’ Scala), Musso, Bolsius (68’ Rossetti). All. Ferraro. A disp. Albertazzi, Harrasser, Carotenuto, Biagetti, Carillo, Palella, Colangiuli, Russo

Arbitro: Ursini

Ammoniti: Esempio (T), Musso (S), Guadagni (S), Castellano (T), Cangianiello (S)