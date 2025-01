Sassuolo-Juve Stabia, Pagliuca avverte le Vespe: "Servirà prova di squadra" Il tecnico ha presentato il match sul campo della capolista

"Ci aspetta una gara contro un avversario forte, che punta a vincere il campionato e ha ovviamente i mezzi per farlo. Dal canto nostro sappiamo quelle che sono le nostre qualità e cosa dobbiamo fare ma se riterremo di poterla risolvere individualmente, sbaglieremo". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato la sfida di domani contro il Sassuolo.

"Se invece la Juve Stabia lavorerà in modo collettivo, con armonia e coesione, potremo fare bene a prescindere poi dal risultato finale. Fortini e Andreoni non li recuperiamo. Per il resto siamo a posto. Ci sarà anche Peda, l’ultimo arrivato. È un ragazzo di valore, che si sta allenando bene, che ha qualità per stare qui e che siamo contenti di avere qui. Siamo un gruppo che spinge sempre pensando a cosa dobbiamo fare e soprattutto ai momenti difficoltà, in cui conterà moltiplicare il senso di unione e le forze. Sarà importante anche il contribuito di chi entrerà a gara in corso. Vorrei dare massimo spazio a tutti i ragazzi perché lo meritano ma non è possibile. Come dicevo, conterà spingere tutti al massimo dal campo, dalla panchina e a prescindere dal minutaggio perché questo aspetto a fine campionato sarà importante in chiave di punti.

Dovremo essere bravi ad aggredire la gara, a rispondere colpo su colpo senza farci intimorire dall’avversario e dal contesto, compreso lo stadio importante. La nostra prestazione passa anche dall’atteggiamento, che deve essere un moltiplicatore di forze“.