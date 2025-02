Juve Stabia-Bari, Pagliuca: "Esame ostico, abbiamo bisogno di tutta la città" "Dovremo stare attaccati alla gara per tutta la partita in tutti i nostri effettivi"

"Il Bari ha fatto un mercato importante, ha un ottimo allenatore ed un organico importante. Sarà una gara difficilissima nella quale dovremo canalizzare la rabbia che ho visto nella squadra dopo la partita col Sassuolo. Dovremo essere consapevoli ma al contempo umili nel fare ciò che sarà necessario. Non mi aspetto un Bari attendista; ormai tutte le squadre vogliono fare punti pesanti quindi guardano da subito al risultato, senza approcciare in modo prudente le gare". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato la sfida di domani (ore 17.15) contro il Bari in programma allo stadio Menti.

"Dovremo essere concentrati solo sul nostro campo, pensiamo al nostro cammino, con tanta soddisfazione per quello che stiamo facendo, ma toccando con mano le caratteristiche che non devono mai mancare: stare attaccati alla gara per tutta la partita in tutti i nostri effettivi. Domani c’è la necessità di tutto il nostro pubblico, non solo della Curva Sud. I ragazzi stanno meritando il supporto di tutta la città, da trascinare con il giusto atteggiamento da tenere in campo".

Pagliuca è tornato anche su quanto accaduto nel turno precedente contro il Sassuolo: "Preferisco non parlarne ma so bene quanto ci siamo portati dietro quello che è successo e speriamo possa essere da slancio positivo per la gara di domani, stimolando il morso che dobbiamo sempre avere".

"Andreoni e Fortini sono rientrati nei giorni scorsi, vedremo se aggregarli alla panchina. Dubickas e Louati arrivano dalla C, lo sappiamo, ma hanno buone qualità. Loro, come tutti i nuovi, prima incamerano il nostro modo di fare, in campo e fuori, prima saranno pienamente utili alla Juve Stabia. Sgarbi sta crescendo dopo un periodo di scarsa attività, vedremo domani quanto potremo utilizzarlo. Il mercato fortunatamente è terminato. Non sono mancate le richieste per tanti calciatori. Ora, soprattutto per chi le ha avute ed è rimasto, è il momento di far fruttare l’interesse ricevuto dando il massimo per la Juve Stabia confermando qui le proprie qualità.

Minutaggio? Per tutti i giovani che abbiamo impiegato fin dall’inizio, abbiamo quasi già raggiunto la soglia necessaria al club quindi non sarà un fattore particolarmente determinante nelle scelte. Il presidente è una persona di valore. Tra noi c’è grande stima ma anche rispetto dei ruoli; ci mette in condizione di fare il nostro lavoro e questo facilità ciò che dobbiamo fare".