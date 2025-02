Pisa-Juve Stabia, Pagliuca: "In campo con umiltà e voglia di lottare" L'allenatore delle Vespe: "Partita difficile, dovremo avere un grande carattere"

“Penso che la pressione cha avrà il Pisa sarà quella che abbiamo avuto noi l’anno scorso, domani dovremmo avere grande umiltà e voglia di lottare perché è la nostra essenza". Così Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato la sfida in programma domani sul campo del Pisa, seconda forza del campionato. "Affrontiamo una squadra forte che ha fatto un girone di andata importantissimo, con un allenatore molto bravo e un ambiente caldo, domenica avevamo molte assenze mentre per il match di domani recuperiamo qualcuno, avrò sicuramente più scelta".

"Dobbiamo continuare a lavorare sul quotidiano, essendo un gruppo giovane è importante avere grandi ambizioni. Sono orgoglioso del rapporto che si è creato tra la squadra e la città, sono orgoglioso quando vedo questi ragazzi giocare a calcio perché siamo gente che lotta e questo per me è importante. Non avere i nostri tifosi con noi sarà un dispiacere perché meritavano di esserci, i ragazzi lotteranno anche per loro. Mi aspetto un Pisa aggressivo, pronto sulla seconda palla, mi aspetto una partita difficile, servirà grande carattere e riconoscere i vari momenti della partita”, ha concluso l'allenatore delle Vespe.