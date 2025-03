Campionati Regionali 2025, trionfa Giada D’Antonio Assegnati a Roccaraso i titoli del Comitato campano-pugliese in tre discipline

Sono stati assegnati a Roccaraso i titoli di campioni regionali del Comitato Campano per il 2025. Tre giorni di gare che hanno coinvolto gli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi, Giovani e Senior (dai 13 ai 21 anni) in tre discipline: Gigante Slalom e SuperG.I dominatori sono stati GiadaD’Antonio (nella foto) dello sciclub Vesuvio che ha vinto in tutte le tre discipline, GiancarloFerraro e Lorenzo D’Acunto delSAI e Asia Verlingieri del 3000ski race hanno conquistato il titolo regionale in Gigante e Slalom. Nella prima giornata di gare, sabato 1° marzo, la pista Canguro di Pizzalto è stata lo scenario dello slalom gigante organizzato dagli sci club 3punto3 e Vesuvio con in palio il trofeo intitolato alla memoria di Piero Minopoli. Nelle categorie Allievi hanno vinto Giada D’Antonio e Giancarlo Ferraro. I titoli ragazzi sono andati a Giorgia Pascotto dello sci club 2010e Lorenzo D’Acunto del Sai e campioni regionali della categoria Giovani sono stati Asia Verlingieri dello sci club Aremogna e Nicolò Troiano Dello sci club Posillipo.Domenica, nello slalom tracciato sulla pista Pallottieri dell’Aremogna è stato assegnato il “VII trofeo Teknowool”, messo in palio dagli stessi organizzatori del gigante. Si sono confermati i vincitori della giornata precedente per tutte le categorie ad eccezione delle Ragazze dove la campionessa è stata Anny Troiano del Posillipo e della categoria Giovani vinta da Nicolò Vitto Massei del Posillipo.