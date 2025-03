Mantova-Juve Stabia, Pagliuca: "Ogni partita sarà una battaglia" Il tecnico delle Vespe: "Abbiamo la necessità di non dare niente per scontato"

”La squadra è consapevole del percorso che sta facendo, sono due anni che stiamo facendo un cammino straordinario, abbiamo 39 punti e abbiamo chiaro il nostro obiettivo". Lo ha detto Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, presentando la sfida di domani sul campo del Mantova. "Saranno 10 partite difficili, a partire da quella di domani, dobbiamo metterci il cuore come abbiamo sempre fatto. Siamo consapevoli che ogni partita sarà una battaglia. Sono vicino ad ogni mio giocatore, abbiamo la necessità di non dare niente per scontato perché sennò perdiamo i nostri valori. L’entusiasmo c’è perché stiamo crescendo tutti, a partire da me, dobbiamo fare diversi punti che sono difficili perché sappiamo che vincere una partita in questo campionato è molto complesso. Maistro si è allenato oggi con la squadra, Andreoni non è ancora recuperato e Varnier non sappiamo se riusciremo a recuperarlo. Sappiamo che ci saranno tanti duelli e dovremmo farci trovare pronti. Per noi i nostri tifosi sono determinati, la nostra curva è parte di noi, sono stati decisivi in tante battaglie e devono tornare ad esserlo perché sono fondamentali per noi”.