Turris al capolinea: arriva l’esclusione e il fallimento Oggi o domani l’ufficialità, con nuovo stravolgimento in classifica

Esattamente una settimana fa il disastro - o meglio, ormai l’epilogo - annunciato, il Taranto veniva estromesso dal campionato di Serie C 2024-2025, dopo il deferimento a seguito delle ennesime violazione di natura amministrativa che avevano già portato al club ionico 19 punti di penalizzazione, e che ne lasciano tre in vista del prossimo campionato, indipendentemente dalla categoria; a giorni, come ormai noto, è atteso lo stesso per la Turris, che ha per altro visto la gara di questo turno infrasettimanale rinviata. Oggi infatti, davanti al Tfn, sarà deciso il destino dellaTurris. Come già accaduto al Taranto, anche il club di Torre del Greco – recidivo nelle violazioni amministrative – potrebbe essere escluso dal campionato portando un nuovo scossone alla classifica. Prendendo come riferimento lalotta al vertice, il Cerignola si vedrebbe sottratti 6 punti (due vittorie ottenute con la Turris) mentre l’Avellino solo 4 (una vittoria e un pareggio). Tutto a vantaggio della squadra di Biancolino, che potrebbe così scendere in campo questa sera con la vetta ancora più vicina. Non si esclude che l’esclusione possa arrivare domani e non oggi, visto che tra il pomeriggio e la sera si giocherà il turno infrasettimanale. In ogni caso si preparano a riposare due campane. L’Avellino e il Benevento (dando per scontata l’esclusione della Turris) non giocheranno il prossimo turno.