Cesena-Juve Stabia, Pagliuca: "Viviamo questo momento con grande umiltà" "Affrontiamo una squadra forte, costruita benissimo"

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani pomeriggio sul campo del Cesena. Il tecnico, prima di soffermarsi sul match del "Manuzzi", ha voluto rivolgere un pensiero a Diego De Vivo, il baby calciatore 14enne deceduto mentre si stava allenando. “Il primo pensiero oggi va a Diego De Vivo, sono cose che non dovrebbero accadere e che ti segnano dentro. Siamo vicini ai familiari, ai compagni di squadra e alla Cantera Napoli per ciò che stanno vivendo".

Sulla sfida che metterà in palio punti play-off, Pagliuca non ha dubbi. "Affrontiamo una squadra forte, costruita benissimo e con un ambiente caldissimo ma avremmo un seguito importante da parte dei nostri tifosi che ci daranno una mano durante la partita. Mancheranno Varnier e Dubickas. I ragazzi devono essere consapevoli che le ambizioni individuali devono essere correlate alle ambizioni del colletivo, la squadra prima di tutto. Sarà importante il ritmo sin dal primo minuto, il Cesena ha giocatori veloci e dovremmo essere bravi ad aggredire le fonti di gioco del Cesena. Dobbiamo vivere questo momento con grande umiltà e pensare a migliorarci ogni giorno, ci sono in palio punti importanti che ci potrebbero avvicinare al nostro obiettivo. Siamo estremamente contenti di muovere tanta gente, tra noi e i tifosi c’è grande empatia, un binomio che è stato fondamentale in questo percorso. Qualche punto in più lo potevamo anche avere ma io sono contento del lavoro dei ragazzi, dobbiamo concentrarci sul presente che è il Cesena".

Quanto, poi, all'imminente acquisizione del 52% delle quote da parte di Brera Holding, Pagliuca ha chiosato: "Siamo molto legati al nostro presidente ma siamo felici che arrivino energie importanti per la Juve Stabia, daremo sempre il massimo per Castellammare perché a tutti noi ha dato tanto”.