Sorrento ko a Picerno (2-0): il tabellino Graziani e De Ciancio al 75' e al 90': costieri sconfitti al "Curcio"

Con le reti di Graziani al 75' e di De Ciancio al 90' il Picerno ha battuto il Sorrento al "Curcio". Sconfitta per i costieri in Lucania nella gara valida per la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Picerno - Sorrento 2-0

Marcatori: 30' st Graziani, 45' st De Ciancio

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Salvo, Pagliai, Manetta, Guerra; Franco, Maselli; Petito (10′ st Cardoni), Volpicelli (23′ Graziani), E. Esposito (18′ st Palazzino); Maiorino (40′ De Ciancio). All. Tomei. A disp. Summa, Seck, Flocco, Djibril, Pellegrino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico; Cangianiello (25′ st Matera), Palella (33′ st Riccardi), Cuccurullo; Guadagni, Musso (33′ st Rossetti), Scala. All. Ferraro. A disp. Harrasser, Colombini, Biagetti, Polidori, Guarracino, Di Somma, Morleo, Colangiuli, Russo, M. Esposito

Arbitro: Mazzoni

Ammoniti: Fusco (S), Manetta (P), Panico (S)

Recupero: 1' pt, 4' st