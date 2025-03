Juve Stabia, colpaccio a Cesena (1-2): le Vespe continuano a sognare Un autogol di Mangraviti e il gol di Adorante regalano i tre punti alla squadra di Pagliuca

La Juve Stabia espugna anche Cesena (2-1) e resta saldamente in zona play-off. Con un gol per tempo gli uomini di Pagliuca violano il "Manuzzi", ipotecando con sette giornate d'anticipo la salvezza. Ma ora le Vespe, quinte in classifica insieme al Catanzaro, hanno voglia di continuare a sognare. I gialloblu, spinti da 800 tifosi, passano in vantaggio al 21' con un autogol di Mangraviti che non s'intende con Klinsmann e deposita alle spalle del proprio portiere un cross di Piscopo. Avanti di un gol la Juve Stabia controlla e nel secondo tempo trova il raddoppio con il solito Adorante, al 13esimo gol in campionato. Il Cesena riesce a riaprire la gara con Shpendi che ritrova il gol dopo un digiuno di quattro mesi. Ma il forcing finale non basta per agguantare almeno il pari. La Juve Stabia vince e continua a sognare. E sabato al "Menti" c'è il derby con la Salernitana.

CESENA-JUVE STABIA 1-2

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Ciofi, Prestia (19′ s.t. Piacentini), Mangraviti; Adamo, Calò (24′ s.t. Saric), Francesconi, Celia (30′ s.t. Donnarumma); Berti (19′ s.t. Russo), Antonucci (1′ s.t. Tavsan); Shpendi. A disp.: Pisseri, Siano, Mendicino, La Gumina, Bastoni, Manetti, Piraccini. All. Mignani.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich (16′ s.t. Quaranta); Floriani Mussolini (24′ s.t. Andreoni), Leone (1′ s.t. Buglio), Pierobon (41′ s.t. Louati), Fortini; Piscopo (24′ s.t. Meli); Adorante, Candellone. A disp.: Matosevic, Rocchetti, Baldi, Sgarbi, Gerbo, Maistro, Mosti. All.: Pagliuca.

ARBITRO: Matteo Marcenaro di Genova

RETI: 21′ pt aut. Mangraviti (J), 8′ st Adorante (J) 15′ st Shpendi (C)

NOTE. Ammonizioni: Leone (J) Pierobon (J) Bellich (J) Tavsan (C) Adamo (C) Angoli: 7-1. Recupero: 5’ pt – 4’ st. Spettatori Totali: 12.110. di cui 825 ospiti (incasso di 119.712,74 euro. Abbonati: 8.087).