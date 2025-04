Napoli Femminile-Sampdoria 2-1: le azzurre ad un passo dalla salvezza A Cercola vittoria fondamentale per la squadra partenopea



Scontro diretto fondamentale per il Napoli Femminile che, con la vittoria odierna per 2-1 contro la Sampdoria, si avvicina sensibilmente alla permanenza in Serie A. Le azzurre di Sassarini partono con un solo punto di vantaggio sulle doriane e approfittano del turno casalingo per compiere un passo probabilmente decisivo: con i tre punti, le ragazze di mister Sassarini si portano a distanza di sicurezza dalla Samp, che dovrà affrontare Como e Sassuolo, mentre il Napoli osserverà un turno di riposo prima di chiudere la stagione in trasferta proprio contro il Como Women. Prima dell'inizio del match, un minuto di raccoglimento per ricordare Papa Francesco. Poi formazioni in campo, con Sassarino che schiera dal primo minuto la ritrovata Banusic, al fianco di Sciabica e Kullashi; a centrocampo, confermata la giovane Langella, con Bellucci e Breitner.



Partita subito molto tesa: al 1’, Arcangeli si inserisce bene in area ma viene fermata in fuorigioco. I ritmi sono prudenti, con le squadre bloccate dalla tensione, ma la Sampdoria trova il vantaggio alla prima vera occasione: al 10’, sugli sviluppi di un corner e dopo un batti e ribatti in area, è Llopis a trovare il varco giusto con l’interno destro, battendo Bacic e portando avanti le ospiti. Il Napoli accusa il colpo e fatica a reagire, mentre la Samp continua a spingere: al 13’, Colombo prova a sorprendere Bacic ma la sua conclusione è alta. La squadra di Sassarini prova a reagire e al 16’ reclama un penalty quando Sciabica cade in area dopo un contatto sospetto con Heroum, ma l’arbitro lascia correre.

Al 21’ arriva l’occasione più nitida per il Napoli: ancora Sciabica inventa un perfetto filtrante per Banusic che sola davanti a Larsen calcia di destro, trovando il palo interno con la palla che scivola lungo la linea di porta senza entrare e la Samp si salva. La pressione crescente viene premiata al 24’ quando Giordano, ex di turno, converge da sinistra, sterza su Bertucci e lascia partire un destro che si insacca sotto la traversa, firmando l’1-1. Il Napoli prende fiducia e gestisce meglio il possesso, pur senza affondare. Al 28’, Banusic viene ammonita per un fallo di mano che interrompe una ripartenza doriana, imitata poco dopo da Barbieri che protesta calciando via il pallone dopo un fischio arbitrale. Prima dell’intervallo è ancora la Sampdoria a rendersi pericolosa: Bertucci imbuca per Llopis che da buona posizione calcia alto di poco. Si chiude così un primo tempo combattutissimo sul punteggio di 1-1.



Nella ripresa si riparte senza cambi e con molta prudenza. Il Napoli alza lentamente il baricentro e si rende pericoloso al 54’ con un tentativo di triangolo Sciabica-Kullashi bloccato da Heroum. Poco dopo, Banusic impegna Larsen direttamente da corner con un tiro insidioso sul primo palo. Al 58’, l’episodio che cambia la partita: Larsen sbaglia il rinvio corto su Barbieri che a sua volta pasticcia il controllo, Bellucci capisce tutto, ruba palla e fredda il portiere doriano con un destro preciso per il 2-1. La Samp prova a reagire ma fatica a costruire pericoli concreti. Sassarini corre ai ripari con i cambi: dentro Muth e Jelcic per Langella e Kullashi al 73’, poi Pellinghelli per Giordano stremata al 77’.

Casazza prova a dare nuova linfa alla Samp cambiando le esterne e inserendo forze fresche, ma il Napoli regge bene l’urto. Nel finale si accendono le emozioni: all’86’ Baldi sfrutta un retropassaggio sbagliato di Muth per trovarsi a tu per tu con Bacic, ma il suo destro a botta sicura si stampa sull’incrocio dei pali. Bacic, dolorante, è costretta a lasciare il campo per Beretta, mentre Gianfico subentra a Banusic per dare energia fresca. Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, le partenopee gestiscono con esperienza, tenendo il pallone vicino alla bandierina e spegnendo sul nascere le iniziative avversarie. Dopo una lunga sofferenza arriva il triplice fischio: il Napoli vince 2-1 e sale a +4 sulla Sampdoria, ipotecando la salvezza.

Napoli Femminile (4-3-3): Bacic (89’ Beretta); Lundorf, Santoro, Pettenuzzo, Giordano (77’ Pellinghelli); Breitner, Bellucci, Langella (73’ Muth); Sciabica, Banusic (89’ Gianfico), Kullashi (73’ Jelcic).

Sampdoria (4-3-3): Larsen; Bertucci (79’ Evans), Pisani (80’ Panzeri), Heroum, Nano; Colombo (63’ Baldi), Fallico, Barbieri (63’ Re); Pellegrino Cimò, Llopis (90’ Burbassi), Arcangeli.

Reti: 10’ Llopis (S), 24’ Giordano (N), 58’ Bellucci (N). Ammonizioni: 28’ Banusic (N), 30’ Barbieri (S), 81’ Casazza (all. Sampdoria), 90+3’ Baldi (S)