Juve Stabia: 2-0 sul Catanzaro con Mosti e Candellone, il tabellino Tutto nel primo tempo e controllo nella ripresa per le vespe

Turno del primo maggio in Serie B che si è aperto alle 12.30 al "Menti" di Castellammare. Finale di 2-0 per Juve Stabia sul Catanzaro: al 25' Mosti, al 41' Candellone su calcio di rigore. Altra prova di forza per i ragazzi di Pagliuca, autori di un cammino splendido da posto playoff con la quota 53 e sempre più da quinti in classifica, a -3 dal quarto posto.

Il tabellino

Serie B

Trentaseiesima Giornata

Juve Stabia - Catanzaro 2-0

Marcatori: 25' p.t. Mosti, 42' p.t. Candellone

J. Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda (16′ s.t. Varnier), Bellich; Floriani Mussolini, Leone (25′ s.t. Piscopo), Pierobon (37′ s.t. Louati), Fortini; Mosti (37′ s.t. Maistro); Sgarbi (25′ s.t. Meli), Candellone. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Quaranta, Rocchetti, Baldi, Andreoni, Gerbo, Adorante

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo (1′ s.t. Compagnon), Antonini, Bonini; Cassandro, Coulibaly (1′ s.t. Petriccione), Pompetti (34′ s.t. Biasci), Pontisso (16′ s.t. Ilie), Quagliata (34′ s.t. Seck); Iemmello, Pittarello. All. Caserta. A disp. Gelmi, Corradi, Maiolo, La Mantia, Buso

Arbitro: Monaldi

Ammoniti: Scognamillo, Antonini, Pittarello

Recupero: 2' p.t., 4' s.t.