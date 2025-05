Juve Stabia da favola: 2-1 alla Cremonese e finale per la A più vicina Pierobon e Adorante regalano il successo alle Vespe, domenica il ritorno in Lombardia

Continua il sogno della Juve Stabia che batte 2-1 la Cremonese nella semifinale d'andata dei play-off promozione. Al "Menti" gli uomini di Pagliuca disputano un'altra partita (quasi) perfetta, mettendo sotto per gran parte della gara i grigiorossi. Le Vespe segnano un gol per tempo: al 34' è Pierobon a portare avanti i gialloblu, raccogliendo una respinta della difesa e spedendo la palla in fondo al sacco con un mancino forte e preciso. Avanti di una rete, la Juve Stabia ha la chance del 2-0 ma Floriani Mussolini colpisce l'incrocio, trovando il secondo legno di questi playoff.

Nella ripresa la Juve Stabia spinge sull'acceleratore e al 13' raddoppia con un tap-in di Adorante. Sotto di due reti, la Cremonese reagisce. L'ex Folino conquista un rigore che, però, De Luca spedisce alle stelle. Nell'altra area di rigore è Adorante a sprecare la chance del tris. Al 33' Johnsen riporta in partita la Cremonese, riaprendo i giochi qualificazione. Ma domenica allo "Zini" sarà la Juve Stabia a poter giocare per due risultati su tre, sognando una clamorosa finale.

Nell'altra semifinale lo Spezia ha battuto 2-0 la Cremonese al Ceravolo, ipotecando il passaggio del turno.