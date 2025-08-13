Sorrento, due rinforzi per la mediana: arrivano Crecco e Stigliano Rinforzi per la società costiera in vista dei primi impegni ufficiali

A pochi giorni dall'esordio in Coppa Italia contro la Salernitana, il Sorrento ha annunciato due operazioni di mercato.

La società costiera si è assicurata le prestazioni sportive di Luca Crecco. Nato a Roma il 6 settembre del 1995, è un laterale sinistro con all’attivo 5 presenze in A e 2 in Europa League con la maglia della Lazio. Per lui ben 174 “gettoni” in B (con 5 gol) e 72 in C (condite da 6 reti). Nelle ultime due stagioni Crecco ha collezionato 59 apparizioni con il Latina andando a segno in 5 circostanze.

Nel contempo, il club rossonero ha comunicato l’ingaggio del centrocampista Marco Stigliano, classe 2006, lo scorso anno a Picerno.

