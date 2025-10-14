Sequestrato l'Immobile Academy, il Sorrento resta senza campo di allenamento Difficoltà per prima squadra e settore giovanile. Il presidente: "Situazione non semplice"

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sul Sorrento Calcio che, improvvisamente, si è ritrovato senza un campo dove poter svolgere i propri allenamenti. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, che ha disposto il sequestro delle strutture dell’Immobile Academy di Torre del Greco, ha spiazzato la società costiera, ora costretta a trovare un nuovo quartier generale.

In una nota la società rossonera ha espresso tutto il proprio rammarico: "Il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. ricevuta oggi comunicazione dell’impossibilità di utilizzare le strutture dell’Immobile Academy di Torre del Greco, in relazione al provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, ha immediatamente iniziato a cercare una sede alternativa per gli allenamenti della prima squadra e dell’Under 18 e per gli allenamenti e le partite di Under 17, Under 16 e Under 15", si legge nella nota.

“Ci siamo trovati ovviamente spiazzati - commenta il presidente del Sorrento, avvocato Giuseppe Cappiello -, siamo alla ricerca di una soluzione che però è difficile da trovare in questo momento della stagione. Non è affatto semplice per noi far fronte ad una nuova ed imprevista difficoltà logistica che si aggiunge a quella enorme che stiamo attraversando da tre anni a questa parte vista l’indisponibilità per le gare casalinghe dello stadio Italia di Sorrento. Uno stadio che per altro dalla fine della passata stagione è chiuso per lavori di ristrutturazione, interrotti da cinque mesi a questa parte, e che quindi è indisponibile anche per gli allenamenti. Allo stato attuale siamo apolidi e con noi lo sono tutti i calciatori della prima squadra ma anche tutti i ragazzi del nostro settore giovanile”.