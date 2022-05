Calcio Napoli, Spalletti: "Resto. E sulla Panda..." Poi l'attacco alla stampa Serie A, conferenza stampa per il tecnico azzurro verso la gara con il Genoa

"Sono l'allenatore del Napoli per il secondo anno e si parte da questo. Se avete dubbi ditelo, io non li ho". Luciano Spalletti ha annunciato, di fatto, la conferma in azzurro nella conferenza stampa pre-gara di Napoli-Genoa e riserva un attacco alla stampa. "Parlare del terzo anno è inutile. - ha spiegato il tecnico partenopeo - Ragioniamo su un Napoli sempre più forte. Il Genoa? Metteremo in campo la formazione più forte per una gara difficilissima come quella di domenica contro una squadra che ha fatto passi in avanti. Apprezzo chi vuole stimolarci, però si deve combattere con cose che sono fuori misura, fatte anche ad arte per distruggere i miglioramenti fatti dall'anno scorso a questo e sono tante le cose".

Sullo striscione e il riferimento alla Panda rubata nell'ottobre scorso: "Bisogna vedere in che stato ce la ridanno, quanti chilometri hanno fatto e se ci sono i cd di Pino Daniele dentro. Valuteremo quando accadrà".