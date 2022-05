Calciomercato Napoli, un ex su Mertens. ADL: "Koulibaly resta? Dipende da lui" Serie A, le trattative di rinnovo entrano nel vivo. C'è il Barcellona sul leader difensivo azzurro

Testa allo Spezia, all'ultimo impegno stagionale in casa Napoli, ma con le attese vere e proprie sono già legate al calciomercato. Dries Mertens sembra aver lanciato segnali d'addio sui social con la foto con il piccolo Ciro Romeo negli spogliatoi del "Maradona" e la didascalia con cui ha voluto sottolineare i momenti che non dimenticherà mai. Il rinnovo appariva complicato in avvio dell'annata sportiva, erano tornato d'attualità nelle ultime settimane e ora torna un rebus, anzi ci sarebbe anche la pista che porta dritta a un ex allenatore del Napoli. La Lazio e Maurizio Sarri guardano all'attaccante per aumentare la qualità del reparto offensivo, limitato spesso al solo Ciro Immobile per i biancocelesti. Mertens è stato trasformato da prima punta proprio da Sarri. Fu l'infortunio di Arkadiusz Milik a determinare il cambio del ruolo, deciso opportunamente da Sarri, che ha reso il belga un bomber, capace di diventare il primo marcatore della storia azzurra. L'opportunità di conferma a Napoli risulta limitata per gli aspetti economici (il club di Aurelio De Laurentiis propone cifre a ribasso) e dettagli tecnico-tattici (Luciano Spalletti non ha garantito molto spazio lungo la stagione).

Nel frattempo, nel giochi dei rinnovi rientra anche Kalidou Koulibaly. Sul difensore, pronto a prendersi la fascia da capitano lasciata da Lorenzo Insigne, c'è il Barcellona. "È un simbolo di Napoli, se non vuole più esserlo lo deve decidere lui. - ha affermato ADL, ospite della "Race For The Cure" a Napoli - Vogliamo che Koulibaly rimanga, ma non si può obbligare. Ho mai obbligato qualcuno a restare? L'unico è stato l'amico Walter Mazzarri".