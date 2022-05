Calciomercato Napoli, altalena Mertens: ora il rinnovo è un rebus Dalla Spagna: Barcellona su Koulibaly. Gli scenari tra difesa e attacco per gli azzurri

Nella giornata di ieri, nel corso della presentazione del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, Aurelio De Laurentiis aveva presentato lo scenario per il rinnovo di Dries Mertens: un nuovo incontro al termine della stagione per evitare pressioni tra gare ufficiali e allenamenti anche perché chi è interessato non scompare. C'è però un post pubblicato dall'attaccante su Twitter, una foto del belga con il piccolo Ciro Romeo negli spogliatoi del "Maradona" e nella didascalia la sottolineatura di momenti che Mertens non dimenticherà mai. Che sia il preludio di un addio? Difficile, ma certamente si confermano dei dubbi per un rinnovo che appariva difficile in avvio dell'annata sportiva, che era tornato d'attualità e possibile nelle ultime settimane, ma che non è ancora arrivato.

Occhio anche alla posizione di Kalidou Koulibaly. Dal ruolo di capitano per il dopo-Insigne ai rumors provenienti dalla Spagna: il difensore è seguito con attenzione dal Barcellona. I quotidiani catalani rilanciano l'idea di un approdo del senegalese nel club blaugrana con il calciatore affascinato da una nuova avventura con il Barça, ma da Napoli c'è, invece, la convinzione che il centrale non abbia l'intenzione di lasciare la città partenopea. Occorrerebbe poi un'offerta molto importante per portare il club azzurro alla decisione di privarsi di Koulibaly.