Napoli-Roma, Conte: "Meritavamo di più. Il futuro dipenderà da una cosa..." Le parole del tecnico azzurro dopo il pareggio rimediato contro i capitolini

Al termine del match tra Napoli e Roma, terminato col punteggio di 2-2, il tecnico azzurro Antonio Conte si è espresso così ai microfoni di Dazn: "Ringraziamo i tifosi, perché non è affatto scontato che riconoscano il lavoro che stiamo facendo in questa stagione. Il fatto che abbiano apprezzato il nostro impegno, il modo in cui stiamo onorando la maglia e combattendo senza mai arrenderci, è una testimonianza bellissima. Sono felice per i ragazzi: so quanto stanno dando e conosco bene il periodo che stiamo attraversando, con tutte le difficoltà del caso. Anche oggi non era semplice rimontare la Roma due volte. Credo che, alla fine, ai punti avremmo meritato qualcosa in più rispetto alla Roma. È stata una bella partita, intensa, combattuta, una gara all’inglese, divertente da vedere. Dobbiamo continuare su questa strada, consapevoli che il nostro futuro si costruisce in queste tredici partite. La prossima stagione dipenderà da ciò che riusciremo a fare ora e dalla competizione europea che sapremo conquistare. Non sarà facile, perché le squadre che affrontiamo sono forti e ben attrezzate. Ma stiamo dimostrando di saper andare oltre gli ostacoli. Alisson Santos e Giovane sono due ragazzi arrivati nel mercato di gennaio. Sapete bene che non potevamo fare grandi operazioni. Sono con noi da meno di due settimane, quindi hanno bisogno di tempo per assimilare i meccanismi e le situazioni di gioco. Alisson, rispetto a Giovane, è più forte nell’uno contro uno: se ha spazio, ha passo e salta l’uomo. Giovane è più una punta, anche se lo stiamo utilizzando pure da trequartista. Hanno cambiato completamente vita, ma sono contento di loro: sono bravi, umili, si mettono a disposizione senza presunzione e stanno accettando il percorso necessario per capire le nostre dinamiche. Rrahmani? Non so ancora come sta, è appena rientrato. Ma uno in più o uno in meno non deve essere un alibi. Troveremo una soluzione, come abbiamo sempre fatto. Non voglio che si parli solo di infortuni: diventa sterile. Pensiamo a chi abbiamo a disposizione e a chi recupereremo. Se non sarà pronto per la prossima, troveremo comunque una soluzione, come stiamo facendo in ogni partita".