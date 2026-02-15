Napoli-Roma, Beukema: "Abbiamo dato tutto per cercare di vincere" Le parole del difensore azzurro: "Consideriamo questo punto un segnale positivo"

Ai microfoni di Danz, Sam Beukema ha analizzato così il pareggio rimediato dal Napoli contro la Roma: “Sentiamo sempre il sostegno dei tifosi e, fino all’ultimo minuto, diamo tutto quello che abbiamo. Anche oggi è stato così: abbiamo lottato fino alla fine per cercare la vittoria. Non ci siamo riusciti, ma l’impegno non è mai mancato. Consideriamo questo punto come un segnale positivo e andiamo avanti. Non ho ancora avuto modo di parlare con Rrahmani, spero davvero che non sia nulla di serio. Incrociamo le dita per lui e per la squadra. Personalmente mi sento bene e sono molto felice di essere al Napoli. Ho firmato per cinque anni e avverto la responsabilità di questa scelta. Voglio crescere giorno dopo giorno e dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita. Con Conte ho un ottimo rapporto: mi dà indicazioni precise e io cerco di metterle in pratica al meglio. Devo continuare a lavorare sodo e migliorare costantemente.”