Napoli-Roma, Beukema: "Abbiamo dato tutto per cercare di vincere"

Le parole del difensore azzurro: "Consideriamo questo punto un segnale positivo"

napoli roma beukema abbiamo dato tutto per cercare di vincere
Napoli.  

Ai microfoni di Danz, Sam Beukema ha analizzato così il pareggio rimediato dal Napoli contro la Roma: “Sentiamo sempre il sostegno dei tifosi e, fino all’ultimo minuto, diamo tutto quello che abbiamo. Anche oggi è stato così: abbiamo lottato fino alla fine per cercare la vittoria. Non ci siamo riusciti, ma l’impegno non è mai mancato. Consideriamo questo punto come un segnale positivo e andiamo avanti. Non ho ancora avuto modo di parlare con Rrahmani, spero davvero che non sia nulla di serio. Incrociamo le dita per lui e per la squadra. Personalmente mi sento bene e sono molto felice di essere al Napoli. Ho firmato per cinque anni e avverto la responsabilità di questa scelta. Voglio crescere giorno dopo giorno e dare sempre il massimo, sia in allenamento che in partita. Con Conte ho un ottimo rapporto: mi dà indicazioni precise e io cerco di metterle in pratica al meglio. Devo continuare a lavorare sodo e migliorare costantemente.”

