Al Maradona vince l'equilibrio: Napoli-Roma termina 2-2 Alla doppietta giallorossa di Malen hanno risposto Spinazzola e Alisson Santos

Napoli-Roma 2-2

NAPOLI (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Rrahmani (70' Alisson Santos), Buongiorno, Beukema; Miguel Gutiérrez, Lobotka (dall'83' c), Elmas (79' Gilmour), Spinazzola (70' Mathias Olivera); Politano (83' Mazzocchi), A. Vergara (79' Giovane); Hojlund. Allenatore: A. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante (c), Pisilli (65' El Aynaoui), Wesley França (72' Tsimikas); Lorenzo Pellegrini (65' Venturino), Zaragoza (45' Soulé); Malen (72' Robinio Vaz). Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 7', 71' (R) Malen, 40' Spinazzola, 82' Alisson Santos

Il big match del Maradona tra Napoli e Roma termina col punteggio di 2-2. I giallorossi hanno sbloccato il risultato dopo sette minuti di gioco con Malen, ma la rete di Spinazzola - giunta al 40' - ha portato le due squadre negli spogliatoi con il risultato in equilibrio. Nella ripresa, la Roma si è riportata in avanti nel punteggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Malen al 71', propiziato da un fallo commesso da Rrahmani su Wesley. Il pareggio azzurro è arrivato al minuto 82, con una micidiale conclusione dalla distanza di Alisson Santos che non ha lasciato scampo a Svilar, per la marcatura del definitivo 2-2. E' un risultato positivo per il Napoli che in classifica si conferma al terzo posto, tenendo a distanza Roma e Juventus, rispettivamente di tre e quattro punti.