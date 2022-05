Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Anguissa resta, su Mertens..." Serie A, è già terminata la stagione per Hirving Lozano: ecco le novità sul messicano

Il Napoli ha presentato il ritiro di Dimaro Folgarida 2022, in programma dal 9 al 19 luglio. Al centro tecnico di Castel Volturno hanno partecipato all'evento il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, il vice presidente, Edoardo De Laurentiis, il tecnico, Luciano Spalletti, il ceo Trentino Marketing, Maurizio Rossini, il vice presidente di APT Val di Sole e assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida, Marco Katzemberger, e l'assessore allo sport e grandi eventi del comune trentino, Nadia Ramponi.

Inevitabili alcuni passaggi sul calciomercato azzurro nella conferenza stampa: "Considerato il periodo in cui saremo in Trentino io lo chiamerei Dimaro-mercato. - ha spiegato il presidente - Già lì avremo le prime indicazioni e stiamo lavorando come sempre. La prima operazione è quella della conferma di Anguissa". Così ADL sul centrocampista camerunense e aggiunge un dettaglio su Dries Mertens: "Abbiamo parlato e dovremo incontrarci di nuovo. - ha affermato il presidente - Si sta ancora giocando e trovo inopportuno mettere pressioni. Si gioca, ci si allena. Chi è interessato non scompare e si parlerà". Di mercato ha parlato anche Spalletti: "L’intento è quello di rinforzare la squadra e organizzare una rosa di un livello che possa ambire a posizioni di classifica importanti. - ha affermato l'allenatore di Certaldo - Si sta già lavorando su questo insieme alla società e valuteremo le giuste operazioni da compiere".

Nel frattempo, testa allo Spezia per gli azzurri. Giovanni Di Lorenzo ha effettuato lavoro di prevenzione in piscina. Victor Osimhen ha svolto prevenzione in palestra. Hirving Lozano è rientrato anticipatamente in Messico. Nei prossimi giorni El Chucky si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la mazionale lo scorso 3 febbraio.