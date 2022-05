Spezia-Napoli, cinque arresti. Daspo per gli episodi di Verona L'indagine prosegue per gli scontri nel corso dell'ultimo match di campionato

Sono cinque gli arresti per gli scontri e l'invasione del settore allo stadio "Picco" registrati nel corso di Spezia-Napoli, giocata domenica scorsa per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un 51enne partenopeo e di quattro liguri. Le indagini proseguono e l'attenzione delle forze dell'ordine è rivolta a un gruppo ultras protagonista negli episodi nell'impianto sportivo spezzino. Inoltre, sono stati emessi cinque daspo per quanto accaduto nelle ore precedenti alla sfida Verona-Napoli del 13 marzo scorso con il tentativo di rissa tra le due tifoserie e con trecento ultras partenopei che avevano raggiunto la città scaligera percorrendo strade secondarie e venendo a contatto con alcuni ultras dell'Hellas Verona, già sottoposti alla misura di daspo e che aveva adempiuto all'obbligo di firma in Questura.