Sirigu è del Napoli. Adl: "Benvenuto Salvatore" Nel contempo Contini lascia la società azzurra per andare in prestito alla Sampdoria

Porte girevoli in casa NAPOLI . La società partenopea ha ufficializzato l'arrivo del 35enne portiere Salvatore Sirigu, nella scorsa stagione in forza al Genoa. Lascia invece gli azzurri, ma solo in prestito, Nikita Contini che andrà a difendere i pali della Sampdoria. E' stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ad annunciare l'arrivo di Sirigu attraverso i propri canali social, con un messaggio: "Benvenuto Salvatore". Per il calciatore contratto annuale con opzione per il rinnovo per il secondo anno da 700mila euro a stagione, bonus compresi.