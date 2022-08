Davide Gaetani è un nuovo calciatore del Sorrento Annuncio di un nuovo acquisto del "Sorrento Calcio 1945"

Il "Sorrento Calcio 1945" ha ufficializzato il tesseramento di Davide Gaetani, esterno d'attacco classe 1995, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lanusei (D/G) realizzando 6 reti.

"Sono felicissimo di approdare in una società come il Sorrento Calcio ed in una città con una storia calcistica importantissima e che sento molto vicina alle mie radici, sono sicuro che qui mi sentirò a casa. Ringrazio la dirigenza ed il mister per la fiducia che hanno riposto in me. Darò tutto me stesso ogni volta che scenderò in campo per onorare la maglia rossonera e insieme raggiungere i traguardi che questa piazza merita", ha dichiartato il nuovo tesserato della società rossonera.