Napoli: Lozano potrebbe esserci contro il Liverpool Meno grave del previsto l'infortunio del messicano. Coi Reds arbitra una "vecchia conoscenza"

Buone notizie per il Napoli in vista del Liverpool: è meno grave del previsto l'infortunio rimediato contro la Lazio dal Chuky Lozano, che aveva avuto la peggio in uno scontro aereo con Marusic, costretto a uscire per il colpo rimediato al volto.

Si temeva un infortunio più grave, ma gli esami hanno evidenziato che c'è stato sì un trauma cranico ma nessuna frattura dello zigomo per il messicano che dunque viene monitorato di giorno in giorno e potrebbe addirittura essere presente nella serata di Champions contro i Reds. Qualora non ce la facesse spazio per Politano che pure ha fatto benissimo contro la Lazio.

Designato anche l'arbitro che dirigerà la gara col Liverpool: toccherà allo spagnolo Del Cerro Grande, che col Napoli ha tre precedenti europei, tra questi proprio una gara di Champions contro il Liverpool quando nel 2019 finì 1 a 1 in Inghilterra, coi gol di Mertens e Lovren.

Novità poi per Meret: dopo il grande freddo dell'ultima estate il Napoli e il suo portiere si sono riavvicinati, e si è tornato anche a parlare di rinnovo contrattuale, visto che come noto il numero uno è in scadenza.

Ma non si può parlare ancora di amore risbocciato: Il Napoli potrebbe proporre un nuovo contratto di durata più breve per evitare di perderlo a zero qualora a gennaio si decidesse di lanciare un nuovo assalto a Keylor Navas.