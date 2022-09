Napoli, Osimhen: lesione di secondo grado del bicipite femorale destro I tempi di recupero per l'attaccante nigeriano. Testa alla sfida con lo Spezia

È la vigilia di Napoli-Spezia con gli azzurri al lavoro a Castel Volturno dopo la splendida vittoria contro il Liverpool in Champions League, ma arriva la conferma dello stop per Victor Osimhen. Il nigeriano si è sottoposto ad esami diagnostici in mattinata che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L'attaccante ha iniziato il ciclo di terapie già nella giornata di ieri, ma si prospetta almeno un mese per il recupero fisico. Osimhen salterà le sfide contro lo Spezia, i Rangers, il Milan, il Torino, la Cremonese e il doppio confronto con l'Ajax.

Per la squadra rifinitura con prima fase di attivazione e torello, lavoro tecnico-tattico e partitina a campo ridotto con esercitazioni su palle inattive. Anche Diego Demme ha svolto terapie per poi sviluppare una parte di lavoro personalizzato sul terreno di gioco.