Sorrento, il presidente Gaetano Mastellone regala la sciarpa del Club ad Antoine In occasione della partita Napoli-Spezia al "Maradona" l'omaggio del Club Napoli Sorrento

Il commendatore Gaetano Mastellone, presidente del Club Napoli Sorrento, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Spezia ha fatto omaggio della sciarpa del Club al piccolo Antoine vittima di una brutta esperienza a Firenze

Racconta Mastellone: "Ieri per pura combinazione ho avuto il piacere di avere, in tribuna Autorità Onore, accanto a me il piccolo Antoine che ha tifato e sofferto, come noi tutti, per 90 minuti il Napoli contro lo Spezia. Credo che la brutta esperienza visttua dal piccolo Antoine a Firenze per lui è solo un ricordo perché ha avuto da tutto il mondo napoletano una tale dimostrazione d’affetto che gli ha cancellato la brutalità ricevuta da qualche energumeno fiorentino.

L’altro ieri è stato accolto e ricevuto con affetto da mister Spalletti e dai calciatori azzurri. A fine partita, contenti del goal vittoria di Raspadori, ho salutato Antoine, che era molto contento e dopo aver chiesto alla mamma e al nonno (persone molto cortesi) l’ok per una foto, ho voluto consegnargli la mia sciarpa del Club Napoli Città di Sorrento che mi onoro di presiedere. Antoine con il suo dolce sorriso ha subito preso la sciarpa e l’ha indossata! Che bello!

Per concludere vorrei rimarcare che lo spettacolo di pubblico che quest’anno in particolare si vede al Maradona è davvero eccezionale. Pubblico composto, nessun coro offensivo, tifo per novanta minuti che proprio ieri, in una gara difficile, ha trascinato il Napoli alla vittoria. Davvero il dodicesimo uomo in campo! Forza Napoli Sempre e in bocca al lupo per la partita di martedì contro i Rangers Glasgow".