Rangers - Napoli verso il rinvio di un giorno: si giocherà mercoledì Martedì è il giorno del trasferimento della salma della Regina da Edimburgo a Londra

Potrebbe essere rinviata di un giorno la gara tra Rangers di Glasgow e Napoli.

Ciò in virtù del lutto proclamato dal Regno Unito per la morte della Regione Elisabetta.

Non dovrebbero esserci grossi stravolgimenti però: l'Uefa dovrebbe spostare la gara, che era in programma per martedì 13 settembre a Ibrox Park al giorno successivo, e dunque mercoledì 14 in un orario da definire.

Questo soprattutto per motivi di ordine pubblico: le forze dell'ordine saranno impegnate in maniera massiccia nelle celebrazioni, e il martedì è il giorno in cui la salma della sovrana inglese dovrebbe essere trasferita da Edimburgo a Londra.

A breve dovrebbe arrivare comunicazione dell'Uefa e dei club, quando peraltro già sono stati designati i direttori di gara: fischierà lo spagnolo Lahoz.