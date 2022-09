Rangers - Napoli: gli azzurri chiedono l'anticipo alle 18.45. L'Uefa dice no Pochi problemi tuttavia per la logistica della trasferta Champions

Ci ha provato il Napoli a ottenere almeno un anticipo alle 18 e 45 per la gara di Champions contro i Rangers ma l'Uefa in tal senso non ha voluto sentire ragioni. Si giocherà alle 21: il Napoli chiedeva un anticipo per preparare al meglio la sfida al Milan, che si giocherà a San Siro domenica sera.

Non accadrà: il governo ha informato che il problema è relativo alla sicurezza, con diversi agenti impegnati nel trasferimento della salma della Regina Elisabetta da Edimburgo a Londra e dunque si giocherà alle 21.

Saranno rimborsati i tifosi che hanno acquistato il biglietto per Ibrox Park, ma molti protestano di fronte alla beffa che si profila, avendo comunque acquistato pacchetti comprendenti anche il volo per Glasgow e l'albergo per sostare in Scozia dopo la gara.

Non è detto però che lo slittamento a mercoledì sia così negativo: la squadra riposerà un giorno in più prima della partenza, incidendo sul tour de force da tre gare in una settimana che gli azzurri stanno vivendo.