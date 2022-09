Champions, tris Napoli a Glasgow: Rangers ko (0-3) e allungo azzurro nel girone Partenopei in gestione e primi nel raggruppamento con il +3 sul Liverpool e sull'Ajax

Il Napoli passa ad Ibrox: finale di 3-0 per gli azzurri, che battono il Glasgow Rangers. Succede di tutto nella ripresa: Simeone conquista un calcio di rigore con il fallo di Sands, che determina il rosso per il difensore dei padroni di casa. Zielinski sbaglia, ma si ripete: di nuovo il polacco, ma ancora McGregor cancella il tentativo del centrocampista del Napoli e si resta sullo 0-0 all'ora di gioco. Il Napoli guida il match nonostante l'equilibrio e torna dal dischetto. Altro penalty e ci prova Politano, che supera finalmente McGregor per l'1-0 partenopeo. Nel finale il Napoli completa l'opera con il raddoppio di Raspadori e il tris di Ndombele. La squadra di Spalletti allunga nel girone: punteggio pieno, 6 punti, con il +3 su Liverpool e Ajax. Rangers ultimi con due sconfitte.

Il tabellino.

Champions League - Girone A

Seconda Giornata

Glasgow Rangers - Napoli 0-3

Marcatori: 23' st rig. Politano, 40' st Raspadori, 46' st Ndombele

Rangers (4-2-3-1): McGregor; Tavernier (37' st Kamara), Goldson, Sands, Barisic; Davis (38' st Tillman), Lundstram; Jack (18' st King), Arfield (28' st Matondo), Kent; Morelos (27' st Colak). All. van Bronckhorst. A disp. Budinauckas, McCrorie, B. Davies, Devine, Yilmaz, Wright, Sakala

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (32' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (38' st Ndombelé); Politano (32' st Zerbin), Simeone (32' st Raspadori), Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disp. Sirigu, Idasiak, Ostigard, J. Jesus, Zanoli, Elmas, Gaetano

Arbitro: Lahoz

Espulsi: 10' st Sands (R)

Ammoniti: Morelos, Lundstram, Barisic, Tavernier (R); Politano (N)

Recupero: 2' pt, 4' st