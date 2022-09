Napoli, Spalletti recupera Lozano verso il big match con il Milan Ancora terapie per Osimhen, lavoro personalizzato per Demme

Arriva la conferma dal report azzurro: il Napoli potrà contare su Hirving Lozano nel big match con il Milan, in programma domenica al "Meazza" con calcio d'inizio alle 20.45. L'esterno offensivo si è allenato con i compagni: ha svolto l'intera seduta in gruppo, riprova della condizione fisica ritrovata e della disponibilità per la trasferta di San Siro.

Victor Osimhen ha, invece, sostenuto una nuova seduta fisioterapica: l'attaccante nigeriano sarà out ancora per diverse gare. Diego Demme ha lavorato a parte: personalizzato in campo per il mediano tedesco. Il gruppo ha ripreso la preparazione con la divisione tra chi è sceso in campo a Glasgow, nella gara vinta ad Ibrox, e chi ha seguito la sfida lontano dal terreno di gioco. Dopo una prima fase di attivazione in palestra con circuito di forza, gli azzurri hanno svolto lavoro tecnico-tattico.