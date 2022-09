Napoli-Milan è anche Meret-Maignan. Per Spalletti un solo dubbio di formazione Ballottaggio Raspadori-Simeone verso San Siro: le ultime scelte del tecnico con Lozano recuperato

Felice dell'ottimo momento che sta vivendo con la squadra e con la voglia di cresce come portiere del Napoli: così Alex Meret ha presentato nelle scorse ore la fase da titolare indiscusso dopo un'estate che non ha tolto l'equilibrio all'estremo difensore friulano. Finalmente vive un percorso di continuità: Meret ha messo alle spalle gli infortuni che spesso l'hanno bloccato nel cammino stagionale, ha trovato solidità nelle prestazioni salutando la panchina dopo aver lasciato tante volte il posto David Ospina nello scorso campionato e vivrà una serata di sfida a distanza con Mike Maignan, leader del Milan tricolore.

Milan-Napoli è sempre più vicina con Luciano Spalletti che ritrova Hirving Lozano. Il messicano ha svolto l'intera seduta in gruppo e torna, quindi, nelle scelte del tecnico di Certaldo. El Chucky può risultare come jolly nelle soluzioni offensive verso San Siro, ma a gara in corso. Difficilmente Spalletti toccherà l'undici che tanto bene hanno fatto ad Ibrox nella sfida contro il Glasgow Rangers. L'unico dubbio è relativo alla pedina che sostituisce Victor Osimhen, ancora fermo ai box: Giacomo Raspadori dovrebbe vincere il ballottaggio su Giovanni Simeone per il ruolo di prima punta al "Meazza".