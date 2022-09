Milan-Napoli 1-2, azzurri in testa con l'Atalanta Quota 17 con gli orobici: zona Champions da sorprese alla pausa nazionali

Politano su rigore, il pari di Giroud, il nuovo vantaggio a opera di Simeone: il Napoli vince a San Siro contro il Milan (1-2) e firma il primo posto in compagnia dell'Atalanta a quota 17 alla pausa Nazionali. "Una vittoria importante e di carattere. - ha spiegato il vice di Luciano Spalletti, Marco Domenichini, nel post-gara - Abbiamo un po' sofferto in avvio, ma abbiamo tenuto il campo e lottato fino alla fine. La squadra ha dimostrato unione, personalità e mentalità giusta. Potevamo finire in pareggio, ma siamo stati premiati per la ricerca della manovra come vuole Spalletti".

Il tabellino.

Serie A

Settima Giornata

Milan-Napoli 1-2

Marcatori: 10' st Politano (N, su rig.), 24' st Giroud (M), 33' st Simeone (N)

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (2' st Dest), Kjaer (2' st Kalulu), Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers (21' st Messias), De Ketelaere (37' st Adli), Krunic (21' st Diaz); Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Tataruasnu, Ballo-Touré, Gabbia, Thiaw, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Lazetic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (46' st Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (42' st Ndombele); Politano (22' st Zerbin), Raspadori (22' st Simeone), Kvaratskhelia (42' st Elmas). All. Spalletti (Domenichini in panchina) A disp. Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Lozano

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Kjaer, Calabria, Krunic, Tomori (M); Simeone, Zerbin (N)

Recupero: 0' pt, 6'st.