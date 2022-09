Napoli, la gioia di De Laurentiis per l'avvio di stagione. Rientra Politano L'esterno offensivo salta i match in azzurro a causa della distorsione alla caviglia destra

Il Napoli vive la pausa nazionali con il primo posto condiviso con l'Atalanta, con le emozioni vissute a San Siro nella vittoria contro il Milan e con l'allungo, seppur minimo dopo 7 turni, sulle altre big del campionato. C'è tutta la soddisfazione di Aurelio De Laurentiis. Dopo un'estate di polemiche per l'addio ai veterani il presidente ha espresso tutta la sua gioia per il progetto tecnico e per l'avvio di stagione tra campionato e Champions. Solo giovedì sarà ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, ma c'è un rientro dalle nazionale, di fatto atteso, ma ora certificato dalla nota stampa del club azzurro. Matteo Politano ha lasciato Coverciano e torna a Napoli. Nel match vinto contro i rossoneri, anche grazie al rigore trasformato per il primo vantaggio nella sfida, l'esterno offensivo ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Prima la valutazione dello staff medico della Nazionale, ora la riabilitazione al centro tecnico di Castel Volturno per Politano, simbolo nella ripartenza dopo settimane in cui sembrava pronto all'addio.