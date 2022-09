Napoli: ecco il punto sugli infortunati Demme rientra subito, per Osimhen e Politano ci vorrà qualche settimana

Mentre il Napoli si ferma, diversamente dalla maggioranza dei suoi calciatori impegnati con le rispettive nazionali, il medico sociale Canonico ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati.

Sorride Diego Demme: il centrocampista, fermo da prima che iniziasse il campionato per una frattura al cuboide rimediata in allenamento in uno scontro con Anguissa, è completamente ristabilito. Secondo Canonico c'è anche la forma fisica, visto che Demme si è allenato in questi giorni, il problema semmai è ritrovare i dogmi, più che il ritmo della partita: essendo un infortunio da contrasto bisogna riabituarsi anche agli scontri di gioco.

Per quanto attiene Osimhen invece, Canonico ha parlato di classico infortunio del velocista: e dunque, oltre alla rimarginazione della lesione muscolare va riallenato il tessuto per evitare che nuovi allunghi, cui peraltro il nigeriano è abituato, possano mandare di nuovo sotto stress la zona infortunata. L'obiettivo è il rientro con la Cremonese, saltando dunque Torino e Ajax.

Simili le tempistiche per il rientro di Matto Politano: infortunato alla caviglia contro il Milan, in un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per tre settimane circa, ma in questo caso sarà cruciale la riabilitazione, osservando i progressi che farà l'esterno giorno per giorno.