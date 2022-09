Anche la pausa nazionali si tinge d'azzurro: da Kvara a Mario Rui Napoli on fire Raspadori, Lozano e Kvara in gol, Rui in nazionale dopo due anni

Who is on fire? Napoli is on fire! Già, perché pure il week end delle nazionali si tinge d'azzurro. D'azzurro Napoli, come nel caso della nazionale italiana, con Jack Raspadori schierato titolare contro l'Inghilterra nella gara di Nations League che ha regalato la vittoria a Mancini e agli azzurri, con un gran gol, tirando di destro sul secondo palo dopo aver lavorato un pallone difficile tra gli avversari inglesi. Titolare anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo mentre non sono entrati Alex Meret e Alessio Zerbin.

Continua a fare meraviglie anche Kvaratskhelia: nel 2 a 0 che la Georgia rifila alla Macedonia di Elmas. Il 21enne ha dapprima propiziato il vantaggio georgiano con un tiro velenoso che ha costretto l'avversario all'autogol e poi, dopo alcune giocate da urlo, segnato il gol del 2 a 0.

Match winner anche Chuky Lozano nell'amichevole Perù – Messico: suo il gol, con una zampata di sinistro sottomisura, che ha regalato la vittoria ai suoi.

Sorride anche Mario Rui, che torna a vestire la maglia del Portogallo dopo due anni: titolare nella vittoria dei lusitani per 4 a 0 in Repubblica Ceca. A questo punto il terzino napoletano sogna quella che sembrava una ormai insperata convocazione ai mondiali in Qatar.