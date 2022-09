Kvara, Kim, Raspadori e Zerbin l'oro del Napoli: vola il valore della rosa Transfermarkt aggiorna i valori dei calciatori: per il Napoli cresce del +4,4 per cento

Non solo i risultati sportivi, anche quelli aziendali sorridono al Napoli in questa fase della stagione. Sì perché sono stati aggiornati i valori dei singoli e delle rose da parte di Transfermarkt, il portale telematico di riferimento per quel che attiene i prezzi dei calciatori, e nel Napoli nessuno si deprezza e anzi, si registrano aumenti di valore anche molto importanti.

Sale da 14 a 25 milioni il valore che il portale tedesco attribuisce al difensore coreano Kim, cresce anche il valore di Giacomino Raspadori, che sta facendo benissimo anche in nazionale, per lui si passa da 28 a 30 milioni e poi le presenze in campionato e le convocazioni in nazionale portano a crescere anche il valore di Alessio Zerbin da 2 milioni e mezzo a 4 milioni di euro.

Ma l'aumento maggiore riguarda ovviamente Kvicha Kvaratskhelia: da 15 a 35 milioni nell'arco di poco più di due mesi. E anche a livello di squadra il Napoli è tra i top club di serie A che fa registare l'aumento maggiore del valore della rosa, con un più 4,4 per cento proprio come il Milan. Ciò appare particolarmente significativo dopo un'estate in cui il Napoli aveve venduto o lasciato andare i propri pezzi pregiati, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly che avevano i valori più alti in termini economici all'interno della rosa del Napoli.