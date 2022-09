Pausa nazionali finita: ora per il Napoli 12 gare in 40 giorni Tornano i nazionali: Spalletti prepara la gara col Torino

Pausa nazionali finita: il Napoli ritrova tutti i suoi calciatori al di fuori di chi, come Kim o Lozano rientra dalle trasferte più lontane, in Asia o Sud America.

Spalletti e i suoi ora hanno davanti un tour de force incredibile da 12 gare in 40 giorni tra campionato e Champions prima della pausa mondiali che fermerà i club per due mesi, al netto di eventuali e piuttosto probabili tornei per non perdere completamente il ritmo gara.

E per il tour de force Spalletti dovrebbe contare a breve sull'intera rosa a disposizione: contrariamente a quanto preventivato, con due o tre settimane di stop data l'entità dell'infortunio, Politano pare stia recuperando a velocità supersonica, un rientro per la gara di sabato contro il Torino avrebbe del miracoloso ma potrebbe accadere, forse l'esterno romano potrebbe andare addirittura in panchina. Per Osimhen invece nel mirino c'è la Cremonese: possibile che il centravanti nigeriano rientri tra i convocati già per la partita di Campions contro l'Ajax, ma il campo verosimilmente lo rivedrà per la gara contro i grigiorossi.

Importante dunque che il mister del Napoli abbia tutta la rosa a disposizione: nelle gare che precedono la pausa mondiale il Napoli dirà chi è e chi vorrà essere in questa stagione, sia in Europa che in Italia.