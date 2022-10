Sorrento-Tivoli, capitan Davide Cacace: "Andiamo avanti con fiducia" Al Campo Italia i rossoneri di mister Maiuri cercano il terzo successo consecutivo

Si gioca domenica l'incontro casalingo tra il Sorrento Calcio e la Tivoli e il capitano rossonero, Davide Cacace, è ottimista sull'esito dell'incontro dopo i due successi consecutivi incassati, ma soprattutto perchè la squadra sta cominciando a mostrare la propria identità come richiesto da mister Maiuri all'inizio del ritiro.

"Sapevamo sin dall'inizio di essere un gruppo con tanti elementi nuovi e che quindi ci sarebbe voluto tempo per amalgamarsi ma abbiamo lavorato sodo proprio per trovare la quadra in fretta. Adesso stiamo già iniziando a raccogliere qualche frutto, merito del fatto che i giovani stanno seguendo i dettami dell'allenatore - spiega Cacace - Contro la Tivoli sarà un match durissimo, loro sono un'ottima squadra e lo si capisce anche dalla classifica. Faremo di tutto per provare a superare questo ostacolo anche perché sta tornando un po' di entusiasmo tra i tifosi e noi vogliamo ulteriormente alimentarlo".