Napoli, doppietta di Anguissa, acuto di Kvara: 3-1 al Torino Sesta vittoria su otto gare, conferma del primato per gli azzurri e attesa delle big

Il Napoli trova la sesta vittoria in 8 gare di campionato e resta imbattuto in Serie A: vittoria sul Torino con il risultato di 3-1 con la doppietta di Frank Anguissa (camerunese a segno al 6' e al 12') e il tris di Khvicha Kvaratskhelia al 37'. I granata ci provano nel finale del primo tempo con la rete di Antonio Sanabria, ma i partenopei confermano il controllo delle operazioni nella ripresa. Il Napoli vola a +3 sull'Atalanta, che domani ospiterà la Fiorentina e determina l'ulteriore alliungo sulle altre big in attesa dei match del weekend.

Il tabellino.

Serie A - Ottava Giornata

Napoli-Torino 3-1

Marcatori: 6', 12' Anguissa (N), 37' Kvaratskhelia (N), 44' Sanabria (T)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (80' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (62' Ndombele); Politano (68' Lozano), Raspadori (62' Simeone), Kvaratskhelia (80' Elmas). All. Spalletti. A disp. Demme, J. Jesus, Marfella, Ostigard, Sirigu, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez (85' Schuurs); Singo (85' Karamoh), Lukic, Linetty (74' Adopo), Lazaro (74' Aina); Miranchuk (68' Radonjic), Vlasic; Sanabria. All. Juric. A disp. Bayeye, Berisha, Edera, Garbett, Gemello, Ilkhan, Zima.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Singo (T), Lukic (T)

Espulsi: al 73' Juric (T)