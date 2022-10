Il Napoli in Champions per sfatare un tabù: non ha mai vinto in Olanda Un precedente con l'Ajax: in Coppa delle Fiere nel 1970, il Napoli di Chiappella perse 4 a 0

Rifinitura al Konami center di Castelvolturno e poi partenza per l'Olanda per il Napoli, che domani affronterà l'Ajax nel terzo incontro del girone di Champions League.

Non si è visto in gruppo Osimhen: da vedere dunque se il Nigeriano sarà almeno tra i convocati per la gara, mentre Rrahmani è sceso in campo con una vistosa fasciatura alla coscia destra ma ci dovrebbe essere.

Possibili novità rispetto alla formazione scesa in campo contro il Torino al Maradona: Simeone potrebbe giocare dal primo minuto facendo rifiatare Raspadori, mentre potrebbero partire titolari anche Lozano, in attacco al posto di Politano e Olivera che potrebbe prendere il posto di mario rui basso a sinistra.

Una sfida importante perché il Napoli vincendo potrebbe di fatto già staccare il biglietto per gli ottavi, e anche per sfatare un tabù: il Napoli ha affrontato l'Ajax una volta in Coppa delle Fiere, nel 1970, con i lancieri guidati da un giovanissimo Rinus Michels che rifilarono un 4 a 0 agli uomini di Beppe Chiappella, e negli ultimi anni non ha mai vinto in Olanda nei precedenti, tra Champions ed Europa League, contro Az Alkmaar, Psv Eindovhen, Utrecht e Feyenord con due pareggi e due sconfitte.