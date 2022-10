Napoli: sorpresa Ndombelè titolare? Spalletti potrebbe schierare il francese dall'inizio

Ieri era la vigilia di Natale per Spalletti, oggi si spera che il pacchetto che troverà sotto l'albero, ad Amsterdam, gli riserverà tre punti fondamentali.

Così ieri il mister in conferenza ha definito la partita di questa sera contro l'Ajax, spiegando che scenderà in campo per vincere e che nonostante quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane il Napoli a suo dire ha ancora ampi margini di miglioramento, in particolare in attacco.

Quanto alla formazione Spalletti ha annunciato che probabilmente farà due o tre cambi rispetto all'ultima gara giocata in casa contro il Torino: possibile che sia Simeone il prescelto per guidare l'attacco, concedendo riposo, almeno part time, a Raspadori. L'altro indiziato per la panchina è Mario Rui, che sta facendo benissimo in campionato ma che potrebbe cedere il posto a Olivera, che Spalletti sta schierando di più in Champions League venendo peraltro ripagato, visto che l'uruguagio ha praticamente annullato Salah e Alexander Arnoldo contro il Liverpool e da subentrato ha fornito l'assist a Raspadori per il gol contro i Rangers di Glasgow.

Da valutare le condizioni di Rrahmani, che ieri ha svolto la rifinitura con una vistosa fasciatura sulla coscia: qualora non dovesse farcela giocherebbe Juan Jesus. Non da escludere infine un impiego dall'inizio di Tanguy Ndombelè, in forte ripresa negli ultimi giorni.