Champions, Napoli sontuoso ad Amsterdam: gli azzurri travolgono l'Ajax (1-6) Lancieri avanti al 9', poi show partenopeo: pass ottavi vicinissimo

Il Napoli travolge l'Ajax nella terza giornata del girone A di Champions League: finale di 1-6 con gli azzurri che si ritrovano sotto al 9' con il gol di Kudus, ma che sono capaci di ribaltare subito l'inerzia con gioco e precisione sottoporta. Doppietta per Raspadori, che impatta al 18', poi Di Lorenzo di testa firma il sorpasso. A pochi secondi dal'intervallo Anguissa lancia Zielinski per il 3-1 ospite. Nel secondo tempo subito Raspadori, la rete di Kvaratskhelia e il sesto gol siglato da Simeone. Per il Napoli, primo nel girone con 9 punti, a +6 sull'Ajax, la qualificazione per gli ottavi è sempre più vicina.

Il tabellino.

Champions League - Girone A

Terza Giornata

Ajax-Napoli 1-6

Marcatori: 9' pt Kudus (A), 18' pt, 2' st Raspadori (N), 33' pt Di Lorenzo (N), 45' pt Zielinski (N), 18' st Kvaratskhelia (N), 36' st Simeone (N)

Ajax (4-3-3: Pasveer; Rensch (39' st Baas), Timber (35' st Grillitsch), Bassey, Blind; Berghuis (27' st Brobbey), Alvarez, Taylor (27' st Klaassen), Tadic, Kudus, Bergwjin. A disp. Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Ocampos, Lucca, Regeer, Magallan, F. Conceicao. All. Schreuder

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (39' st Zanoli), Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka (35' st Gaetano), Zielinski (1' st Ndombele); Lozano, Raspadori (19 st Simeone), Kvaratskhelia (19' st Elmas). A disp. Idasiak, Sirigu, J. Jesus, M. Rui, Politano, Zerbin, Ostigard. All. Spalletti

Arbitro: Letexier (FRA)

Ammoniti: Raspadori (N), TImber (A)

Espulsi: Tadic (A)

Recupero: 1' pt